انت الأن تتابع خبر لن تصدقي كريم الكركم لتبييض وتفتيح الجسم وتوحيد لونها وازالة الجلد الميت في ثواني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة الكركم تعتبر من أسرع وأسهل الخلطات التي يمكن تحضيرها واستخدامها لتفتيح الجسم بشكل سريع، وفي نفس الوقت تكون صحية ولا تترك أي آثار سلبية كما يحدث عند استخدام بعض أنواع الكريمات التي تساعد علي التفتيح أو التبييض، حيث تعد هذه الخلطة من الخلطات الطبيعية التي تتكون من أشياء طبيعية موجودة في أي مطبخ وغير مكلفة، فهي من أكثر الخلطات استخداما حيث أن كل فتاة تريد أن تحصل علي جسم ابيض وفاتح، وبالتحديد تريد تفتيح المناطق الداكنة بالجسم فقد يكون للكركم القدرة علي تفتيحها وفي أقل وقت ممكن.

وأن للكركم فوائد عديدة وجميعها يختص بالبشرة عامة سواء كانت بشرة الجسم أو الوجه، حيث يعمل الكركم علي تفتيح الوجه أيضا وله القدرة علي إزالة جميع الهالات السوداء المزعجة والتي تعاني منها أي إمرأة، وقد يعالج أيضا حب الشباب الذي يظهر في الوجه ويعالج جميع الأمراض المتعلقة بالجلد بشكل عام، ومن أهم فوائد الكركم أنه يعمل علي تأخير ظهور الشعر في بعض المناطق الموجودة بالجسم مثل منطقة الابطين، ويستخدم الكركم كمضاد للالتهابات فعند وجود أي جرح بالجلد يتم وضع خلطة من الكركم فهو يسرع من علاجها وشفائها، وبعد أن ذكرنا كل فوائد الكركم لابد من إستخدامه عند تفتيح الجسم أو البشرة، وتجنب إستعمال أي نوع من الكريم حتي تحافظي علي جمال بشرتك ونعومتها وبياضها.

خلطة تبييض الجسم بالكركم

دائما تريد كل فتاة أن تحصل علي أفضل الماسكات التي تساعد علي تفتيح الجسم في أسرع وقت، حيث أن أي نوع ماسك يتكون من مكونات طبيعية حتي يكون صحي ولا يتسبب بأي أذي للجلد، فالكركم عند دمجه مع أي مكون طبيعي ووضعه على الجسم يعمل علي تفتيحه، فهذا الماسك أفضل بكثير من الكريمات التي تستخدمها بعض الفتيات لتفتيح الجسم، لأن بعد استخدامها مباشرة تظهر حساسية علي الجلد ويكون لونه أحمر بسبب المواد التي توجد به.

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

نخلط ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وهذا يتم خلطه في طبق حتي يتم مزجهم مع بعض.

نقوم بوضع هذا المزيج علي الجسم بجميع المناطق.

يتم ترك هذا المزيج علي الجسم لمدة نصف ساعة أو نتركه حتي يجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لتحصلي علي جسم ابيض زي الحليب.

من المكونات الطبيعية والأمنة