نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يمنح 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:11 مساءً - سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.

كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و988 مليون جنيه، وذلك على مساحة 13 فداناً، حيث يوفر المشروع نحو 75 فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الإستراتيجية للدولة.

وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و374 مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو 550 ميجا وات في المرحلة الأولى و550 ميجاوات في المرحلة الثانية.

وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 604 ملايين جنيه، ويقام على مساحة 5600 متر مربع، ويوفر نحو 100 فرصة عمل.

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وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و392 مليون جنيه، وذلك على مساحة 136 ألف متر مربع، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية.

وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ 180 مليون دولار، ويقام على مساحة 154 ألف متر مربع، ويوفر نحو 720 فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية.

كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون جنيه، ويقام على مساحة 76 ألف متر مربع، ويوفر نحو 80 فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 80% من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار ويقام على مساحة 127 ألف متر مربع، ويوفر نحو 300 فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ 600 مليون دولار، ويقام على مساحة 16.3 كم٢ ويوفر نحو 100 فرصة عمل.