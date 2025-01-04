”تسلا تشاينا” تطلق الإنتاج التجريبي لمصنعها الجديد في شنغهاي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 10:30 صباحاً - أعلنت شركة "تسلا" فرع الصين اليوم الثلاثاء انطلاق الإنتاج التجريبي لصناعة البطاريات في مصنعها بمدينة شنغهاي.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية من المقرر بدء الإنتاج على نطاق تجاري في المصنع خلال الربع الأول من العام 2025 بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 10 آلاف وحدة سنويا بإجمالي قدره 40 غيغاوات/ساعة.

وأشارت إدارة منطقة لين جانغ التجريبية للتجارة الحرة الخاصة في الصين بمدينة شنغهاي، إلى أن المصنع يقام على مساحة تقدر بـ 200 ألف متر مربع، ويتضمن استثمارات تبلغ حوالي 1.45 مليار يوان أي ما يعادل" 201.76 مليون دولار".

وأعلنت شركة "تسلا تشاينا" في وقت سابق أنها تتوقع الانتهاء من بناء مصنعها الذي سيتخصص بإنتاج بطاريات تخزين الطاقة "ميغاباك" في مدينة شنغهاي نهاية العام الجاري، حيث وضع حجر الأساس لإطلاق المصنع في شهر مايو الماضي.

ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه الذي تقيمه تسلا خارج الولايات المتحدة، وهو ثاني مصنع لها في مدينة شنغهاي، بعد تدشين المصنع العملاق للسيارات عام 2019.