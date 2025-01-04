”مايكروسوفت” تنوي استثمار 80 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 10:30 صباحاً - ذكرت شركة "مايكروسوفت" أنها تخطط لاستثمار 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العام المالي الحالي، وأن استثمار أكثر من نصف هذا المبلغ سيتم في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أمس الجمعة أن قوة الحوسبة الإضافية تهدف إلى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وإطلاق ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت "مايكروسوفت" رائدة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة "اوبن ايه اي" مطورة برنامج "تشات جي بي تي" وتحاول دمجه عبر مجموعة منتجاتها بالكامل.

ويتم تدريب برامج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من أنواع مختلفة من البيانات، وهذا يتطلب موارد حوسبة هائلة. وتستهلك مراكز البيانات الضخمة والضرورية لذلك بالفعل الكثير من الطاقة.