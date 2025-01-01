مال وأعمال

مخاوف تقليص الإمدادات الروسية تدفع أسعار القمح في أوروبا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخاوف تقليص الإمدادات الروسية تدفع أسعار القمح في أوروبا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:11 مساءً - سي ان بي سي _ واصلت العقود الآجلة للقمح الأوروبي مكاسبها أمس الثلاثاء، لتسجل ارتفاعا سنويا، بدعم من قوة الحبوب الأمريكية في نهاية العام والمخاوف من تقليص إمدادات القمح الروسي.

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ارتفع قمح الطحين المعياري تسليم مارس في بورصة يورونكست في باريس 1.3 % عند التسوية إلى 237.25 يورو (246.41 دولار) للطن بعد جلسة مختصرة قبل إغلاقها بمناسبة حلول العام الجديد الأربعاء.

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وقال متعاملون إن العقد سجل في وقت سابق 237.50 يورو، في أعلى مستوى في ستة أشهر لسعر أقرب شهور الاستحقاق متجاوزا مستوى 235 يورو، مما حفز الاهتمام بالشراء بكميات صغيرة في فترة العطلة، بحسب .

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وعلى مدى العام، ارتفعت أسعار أقرب شهور الاستحقاق 6.6 % مما أدى إلى تقليص الخسائر من العام الماضي، حين تراجعت الأسعار عن مستوياتها القياسية في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

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ومثل عقود شيكاجو الآجلة، لامس القمح في بورصة يورونكست أدنى مستوى في أربع سنوات في عام 2024 وسط وفرة المعروض العالمي وصادرات قوية من البحر الأسود مما قلص مخاوف تأثيرات الحرب.

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لكن في روسيا ، ساعد النمو الضعيف المبكر لمحصول القمح الشتوي المقبل وارتفاع الأسعار المحلية والخطوات التي اتخذتها السلطات لكبح التصدير في دعم السوق الأوروبية.

واستمدت يورونكست الدعم من ارتفاع نهاية العام في شيكاجو، مع بلوغ أسعار الذرة أعلى مستوى في ستة أشهر وبلوغ القمح أعلى مستوياته في أسبوعين أمس الإثنين، نتيجة الظروف المناخية غير المواتية في الأرجنتين واستقرار الصادرات الأمريكية.

لكن متعاملين قالوا إن الإمدادات من منطقة البحر الأسود، ومنها القادمة من روسيا، ما زالت تجتذب مبيعات كبيرة وعززت المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل وأستراليا المنافسة الخارجية.

وأظهرت بيانات الموانئ التي جمعتها مجموعة بورصات لندن أن برنامج شحن صادرات القمح الفرنسية ما زال ضعيفا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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