الأردن يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وممارساتهم الاستفزازية التصعيدية التي تنتهك حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، محملةً قوات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية هذه الانتهاكات التي تتم بحماية من شرطتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات والخروقات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة هذه الممارسات والانتهاكات، التي تتم بتشجيعٍ من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وشدد السفير القضاة في بيان اليوم الأحد، على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مجدداً التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.