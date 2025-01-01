انت الأن تتابع خبر ظواهر جوية متغيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من التغييرات الجوية تشهدها بعض مناطق المملكة العربية السعودية،وذلك بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع فصل الشتاء،حيث تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية إلى إنخفاض كبير في درجات الحرارة،كما تتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة إلى أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة،وهناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٠ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٥٠.

المدينة المنورة: العظمى ٢١ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٤٥.

الرياض: العظمى ١٨ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٧٥.

جدة: العظمى ٢٩ ودرجة الرطوبة ١٨ ودرجة الرطوبة ٦٠.

الدمام: العظمى ٢٠ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

أبها: العظمى ١٩ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ١٤ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٩٠.

بريدة: العظمى ١٧ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٨٠.

حائل: العظمى ١٣ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

الباحة: العظمى ٢٠ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ١٤ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٩٥.

سكاكا: العظمى ١٤ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٩٥.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٦ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٨٠.