انت الأن تتابع خبر صاعقة للمواطنين والمقيمين: السعودية تمنع 4 خدمات هامة .. إليك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تغييرات مهمة في خدمات الأحوال المدنية.

هذه التحديثات

تهدف إلى تقليص الحاجة للزيارات الميدانية للمواطنين والمقيمين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة "أبشر"، التي أصبحت أداة أساسية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر "أبشر"

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة المملكة لتطوير وتحسين الخدمات عبر الإنترنت، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

ومن أبرز الخدمات الجديدة التي أُضيفت عبر منصة "أبشر":

التحقق من بيانات سجل الأسرة: أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الآن التحقق من بيانات سجل الأسرة بسهولة عبر الإنترنت، ما يعفيهم من زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

إصدار شهادة ميلاد جديدة: في حال فقدان أو تلف الشهادة الأصلية، يمكن للمواطنين والمقيمين الآن طلب إصدار شهادة ميلاد جديدة عبر منصة "أبشر"، مما يسرع الإجراءات ويجنبهم عناء الزيارة الشخصية.

إجراءات إنهاء خدمات الموظفين المدنيين: أصبحت عملية إنهاء خدمات الموظفين المدنيين أكثر سهولة، حيث يمكنهم إتمام الإجراءات عبر المنصة بكل يسر، مما يقلل من التعقيدات التقليدية في هذه العملية.

بهذه الخطوات