انت الأن تتابع خبر تغييرات في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية أول يوم في العام الجديد بدأ الريال السعودي بمستويات متقدمة أمام كافة العملات،مع وجود تغييرات كبيرة في أسعار بعض العملات أمام الريال،وهذا يوضح مدى قوة الريال السعودي وسط العملات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء ١ يناير ٢٠٢٥

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ١ يناير ٢٠٢٥

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩٠٨٥٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٦٧٩

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧١٤٣٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٣٣٥٩٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٠٧٣ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٣٩٠. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢٨٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٠.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٢٣٥. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٦٣٣. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٧١٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.١٩٩٦٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٦٤٤٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٧٣٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٥٠٢. ريال سعودي.