أخبار اليمن : حصيلة الضحايا في غزة يرتفع إلى 45514

حصيلة الضحايا في غزة يرتفع إلى 45514ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 45514 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108189 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

