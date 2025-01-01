انت الأن تتابع خبر بلاش مستحضرات تجميل .. ماسك القهوة والنشا أقوى مقشر بشرة طبيعي في العالم !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم المرأة بكل الموضوعات التي تتحدث عن العناية بجمال البشرة بشكل لا يخطر على البال فهي على استعداد أن تمضي يوما كاملا فقط من أجل الحصول على النتائج التي تجعلها راضية عن مظهر البشرة الخاص بها والتي يجب أن تكون ناعمة خالية من اي علامات قد تشير إلى التقدم في السن وهو الأمر الذي يحدث فقط مع من تهمل في الاهتمام ببشرتها لكن هناك بعض الأساليب التي تساعد في الحصول على البشرة الناعمة المميزة كما سنوضح .

مكونات عمل ماسك القهوة والنشا في المنزل

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل.

القليل من الماء الدافئ.

طريقة التحضير