الرياضة

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات شكوى اللاعب ضد القلعة البيضاء.

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

وقال بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: تفاجئت بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتخفيض عقد سيف الجزيري الجديد ٤٠٪ بعد إتمام المفاوضات وإنهاء الاتفاق على التجديد.

واضاف: كريستيان جروس يحب الجزيري ومشكلة اللاعب كانت مع جوميز لأنه أخبره بأن أزمته مع مجلس الإدارة وعليه حلها.

وتابع: سيف الدين الجزيري يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك يوم ٧ يناير القادم، وهو يتمسك بالتواجد داخل نادي الزمالك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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