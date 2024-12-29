"هتاكلي اللي نفسك فيه وهتفضلي سمباتيك"…مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ لانقاص الوزن!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على جسم ممشوق وصحي، وهو هدف يتطلب مزيجًا من التغذية السليمة والعادات الصحية، ومن بين الحلول الطبيعية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، يبرز الزنجبيل كخيار مثالي لما له من فوائد عديدة في تحسين الأيض وتنظيم الشهية، مما يجعله أداة فعالة في خسارة الوزن والتخلص من الدهون العنيدة، خصوصًا في منطقة البطن.

وصفة شاي الزنجبيل التقليدية

يمكنك تحضير شاي الزنجبيل بسهولة عبر إضافة شريحة من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن وتركها لمدة نصف ساعة، وتناول هذا المشروب قبل 20 دقيقة من الوجبات يساهم في زيادة حرق الدهون، ولتحسين المذاق والفوائد، يمكن إضافة القليل من العسل أو عصير الليمون.

وصفات مبتكرة لشاي الزنجبيل

لزيادة تأثير الزنجبيل، يمكن دمجه مع مكونات أخرى:

مع الهيل والنعناع: امزجي قطعة من الزنجبيل مع 60 غرامًا من النعناع وقليل من الهيل في الماء الساخن، وأضيفي عصير الليمون والبرتقال.

مع الشاي الأخضر: اخلطي الزنجبيل مع الشاي الأخضر أو الأسود وأضيفي العسل والليمون للحصول على مشروب منعش يساعد في فقدان الوزن.

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