خلطة مغربيه قنبلة لتفتيح البشرة في اسبوعين بدون مواد كيميائيّة فقط بخطوتين

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رياض - احمد صلاح - اقوى وصفة لتفتيح البشرة في أسبوعين، في حالة الرغبة في تفتيح الوجه عدة درجات اليكي اقوى مجموعة من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة سريعا في غضون اسبوع واحد فقط وبدون كريمات قد ترهق بشرتك أكثر، باستخدام عصير الليمون، يعتبر الليمون من الوصفات الفعالة التي اثبتت قدرتها في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها كما يلعب الليمون دورا هاما فيه تأخير عملية الشيخوخة المبكرة، ومن هذا المنطلق اود ان نقوم بتقديم أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه فتابعوا معي المكونات و خطوات تطبيق الوصفة، تعتبر الوصفات الطبيغية هي افضل الطرق التي تغذي البشرة وتغذيها وتعطيها النضارة والحيوية، كما تعمل مع الوقت على الوصول للنتيجة المطلوبة.

اقوي خلطة الليمون والنشا لتبييض الوجه سريعا

مع وصفة قطرات الليمون والنشا التي تعمل على تفتيح البشرة في وقت قصير ستجدين الفرق بنفسك من اول استعمال فقط ضعي في بولا صغيرة ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من النشا وقومي بمزج الخليط معا حتى يختلط تماما ثم قومي بتحضير قطعة قطن نظيفة واغمسيها في الخليط ثم امسحي بها الوجه والرقبه واتركي تلك الوصفة على الوجه لمدة ساعه على الأقل قبل ان يشطف بالماء الدافئ تكرر تلك العملية مرتين في الأسبوع على الأقل للوصول الى أفضل نتيجه.

افضب خلطه الليمون وماء الورد تفتيح الوجه

مع خلطة ماء الورد والليمون التي تقوم على تفتيح البشرة في اسبوع واحد فقط، ضعي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم يمسح به الوجه جيدا ويترك حتى يجف لمدة 20 دقيقه، ثم يشطف بالماء الدافئ وتكرر تلك الوصفة مره من كل اسبوع للوصول لنتيجه فعالة من اول مرة

اسرع خلطة لتبييض الوجه باستخدام النشا معجون الطماطم

من اسرع الوصفات الطبيعية المجربة التيتمنحك تفتيح سريع للوجه والبشرة بشكلعام هي وصفة الطماطم التي اثبتت فعليتها المذهلة في تصفيه الوجه وجعله أكثر نعومه واشراقا.

المكونات

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

بعد خلط المكونات جيدا نوزع الخليط على الوجه.

ننتظر حتي مرور نصف ساعة بعدها يشطف بالماء الفاتر.

فوائد الوصفات الطبيعية للبشرة

الوصفات الطبيعية هي أفضل ما يمكن اتباعه واستخدام علاج مشاكل البشرة جميعها، فهي تعمل سريعا على تغذية البشرة بعمق لتجعلها أكثر حيوية ونضارة، كما تلعب ظورا هام في ازالة البقع والندوب والنمش والتصبغات من على الجلد، ولذلك ينصح باستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية والبعد عن الكريمات الكيميائية.

الشوفان لتفتيح البشرة سريعا

من افضل الوصفات الطبيغية التي تعطيمي نتيجة سربعة في تفتيح البشرة هي وصفة الشوفان، حيث يحتوي الشوفان على خصائص مذعلة تساعد في تبييض البشىة وازالة البقع وتوحيد لونها.

المكونات

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من معجون الطماطم.

الطريقة

نخلط الطماطم مع الشوفان في وعاء صغير.

نغمس قطعة قطن نظيفة في الوعاء.

نوزع المزيج على البشرة.

وبعد مرور ساعة يشطف الوجه.

خلطة الزبادي مع الهيار لتفتيح وترطيب البشرة

الزبادي هي من اقوي الوصفات الفعالة في ترطيب البشرة، فضلا على قدرتها في تفتيح وعلاج مشاكل البشرة جميعها.

المكونات

ملعقة من الزبادي.

معلقة عصير الخيار.

الطريقة

نخلط الزبادي مع عصير الخيار جيدا.

نوزع الخليط على الوجه والرقبة واليدين.

يترك الخليط لمدة 15 دقيقة.

ثم يشطف بالماء الفاتر.

فوائد زيت الخروع في تبييض البشرة سريعا