العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - تعهد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعدم السماح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس".

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد أكملنا عزل جباليا ومناطق شمال القطاع عن مدينة غزة، صارت لدينا قدرة أفضل لمراقبة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا".

وأضاف: "لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن مستشفى كمال عدوان "صار خاليا" عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه أوقف أكثر من "240 إرهابيا" من مستشفى كمال عدوان، مضيفا أنه يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان لاستجوابه.

كما أكد الجيش "انتهاء العملية في مركز لحماس بمستشفى كمال عدوان".

وتشنّ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ 6 أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.