نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة "Mbc مصر".

وتحدثت ليلى عبداللطيف عن العديد من التوقعات الخاصة التي تتعلق وتخص العام الجديد 2025، وجاءت توقعاتها عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مفاجأة من العيار الثقيل.

وقالت ليلى عبداللطيف، إن عام 2025 ستشهد أمريكا فيه العديد من الأحداث، وسيواجه ترامب العديد من المشكلات الكبرى، وتحدثت عن احتمالية حدوث حرب أهلية داخلية في أمريكا، قائلة: "رغم فوز الرئيس الأمريكي ترامب إلا أنها ترى سيدة داخل البيت الأبيض".

ولفتت إلى أن تمثال الحرية في نيويورك سيكون حديث الإعلام والسوشيال ميديا خلال 2025، نتيجة حدث كبير، فضلًا عن أن كوارث طبيعية ستضرب العديد من الولايات الأمريكية.