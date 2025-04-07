مال وأعمال

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس…

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  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 1/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 2/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 3/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 4/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 5/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 6/7
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض التجاري مصطفى فاروق اسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

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ويمتلك شيخون خبرات كبيرة في مجالات الدبلوماسية التجارية وتطوير الأعمال والتحليل المالي والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى جانب السياسة التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل.

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وتدرج شيخون بجهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدءا من ملحق تجاري وصولا إلى درجة وزير مفوض تجاري، حيث عمل في المكاتب التجارية لمصر في سيدني، نيويورك، شيكاغو، باريس، ومؤخرًا رئيسا للمكتب التجاري المصري بالسفارة المصرية بدولة الهند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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