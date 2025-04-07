نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين مصطفى شيخون نائبا لرئيس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض التجاري مصطفى فاروق اسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. ويمتلك شيخون خبرات كبيرة في مجالات الدبلوماسية التجارية وتطوير الأعمال والتحليل المالي والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى جانب السياسة التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل. وتدرج شيخون بجهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدءا من ملحق تجاري وصولا إلى درجة وزير مفوض تجاري، حيث عمل في المكاتب التجارية لمصر في سيدني، نيويورك، شيكاغو، باريس، ومؤخرًا رئيسا للمكتب التجاري المصري بالسفارة المصرية بدولة الهند.

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