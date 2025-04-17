مال وأعمال

وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل…

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 1/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 2/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 3/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 4/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 5/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 6/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 7/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 8/9
  • وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 01:10 صباحاً - محمد أحمد_ استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الجهاز، لمناقشة تفعيل البورصة السلعية كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح .

predco_adv_2021

وشدد الجانبان على بذل قصار الجهد لتشجيع المزارعين علي توريد القمح المحلي وتحقيق الكميه المستهدفه منه لتخفيف العبء عن كاهل الدوله في تدبير العمله الاجنبيه، وتقديم كافه سبل الدعم بما يعزز العائد علي المواطن والدوله .

E-Bank

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين ، إن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

NTRA 2022
contact_04-2025

من جانبه، أشار الدكتور بهاء الغنام، إلى أن جهاز مستقبل مصر يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، مؤكدًا أن البنية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري.

AYADY

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية مشتركة لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في سوق السلع الأساسية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

قد تقرأ أيضا