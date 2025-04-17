وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان آليات تفعيل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 01:10 صباحاً - محمد أحمد_ استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الجهاز، لمناقشة تفعيل البورصة السلعية كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح .

وشدد الجانبان على بذل قصار الجهد لتشجيع المزارعين علي توريد القمح المحلي وتحقيق الكميه المستهدفه منه لتخفيف العبء عن كاهل الدوله في تدبير العمله الاجنبيه، وتقديم كافه سبل الدعم بما يعزز العائد علي المواطن والدوله .

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين ، إن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور بهاء الغنام، إلى أن جهاز مستقبل مصر يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، مؤكدًا أن البنية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية مشتركة لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في سوق السلع الأساسية.