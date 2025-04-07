الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 .

جاء ذلك بمناسبة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين، حيث من المقرر أن يشهد الرئيسان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا سجلت مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024، أكد انها جاءت كالآتي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار، أسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024، لفت إلى أنها جاءت كالآتي: منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار، حبوب بقيمة 183 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.