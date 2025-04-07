وزارة الزراعة: 3.1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 11:30 صباحاً - وضع الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنذ توليه المسئولية في مقدمة أولوياته الاهتمام بمحصول القمح باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد اهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وفي هذا الصدد قال احمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة ان الوزير وجه كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة اوجه الدعم لمزارعى القمح مشيرا إلى أن الخدمات التى تقدمها الدولة لهم تتمثل.

1. استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الاحتياجات وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغييرات المناخية والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.

2. دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة.

3. توزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

4. الدعم الفني والإرشادي:

ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية).

5. دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.

6. حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة