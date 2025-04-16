رسميا.. 20 مايو نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:26 مساءً - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدًا لإقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم 2024-2025، والذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أقوى فرق الكرة المصرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا النهائي المثير، حيث يسعى الزمالك لتعزيز رقمه في عدد مرات التتويج بالبطولة، في حين يطمح بيراميدز في حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المقرر أن تُعلن إدارة المسابقات لاحقًا عن ملعب المباراة وكافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية، وسط توقعات بإقامة اللقاء على أحد الملاعب الكبرى لاستيعاب الزخم الجماهيري الكبير.

ووصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي، وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة"، وبلاتي توريه ورمضان صبحي. وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

فيما فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس مصر، وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفوز لفريقه ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.