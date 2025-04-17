نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تستعد لتصوير كليب “دوشة”.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ النجمة نيكول سابا خلال الأيام المقبلة تصوير أول كليبات ميني ألبومها الجديد “دوشة”، وذلك لأغنية تحمل نفس الاسم، من إنتاج وليد منصور، وإخراج محمد القاضي.

تفاصيل أغنية دوشة لنيكول سابا

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع هاني ربيع، وتولى مهندس الصوت ماهر صلاح مهام التسجيل والمكساج والماسترينج.

وانتهت نيكول سابا من تسجيل 3 أغنيات حتى الآن من أصل 4 يتضمنها الميني ألبوم، ومن المقرر أن يتم تصوير فيديو كليبين، استعدادًا لطرح الألبوم خلال موسم الصيف.

مسلسل وتقابل حبيب

وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور نيكول اللافت في دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، مؤكدة من خلاله قدرتها على التنقل بسلاسة بين التمثيل والغناء، وتحقيق حضور قوي على الساحتين الفنية والدرامية.