أرسنال يُسقط ريال مدريد 2-1 ويتأهل للقاء باريس فى دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:26 مساءً - انتهت مباراة ريال مدريد ضد أرسنال بفوز المدفعجية 1-2 على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، الأربعاء، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل العملاق الإنجليزى على حساب حامل اللقب بمجموع 5-1 إلى نصف نهائى دورى الأبطال ومواجهة باريس سان جيرمان أحد يومى 29 أو 30 أبريل الجارى.

نتيجة مباراة الريال ضد أرسنال

تقدم أرسنال عبر بوكايو ساكا فى الدقيقة 65 ليتقدم المدفعجية 1-0 وبعدها بدقيقتين سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل من خطأ لدفاع أرسنال فى الدقيقة 67 لتصبح النتيجة 1-1، وفى الدقيقة 93 أطلق مارتينيلى رصاصة الرحمة مسجلا هدف أرسنال الثانى لينتهى اللقاء بفوز المدفعجية والتأهل لنصف النهائى.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين بعدما تصدى كورتوا لركلة جزاء من ساكا ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للريال وتراجع عنها بعد الرجوع لتقنية الفار.

وتعرض كيليان مبابى للإصابة فى الدقيقة 75 وغادر الملعب بتغيير اضطرارى ودخل بدلا منه إبراهيم دياز.

وكان أرسنال قد فاز ذهابا بنتيجة 3-0 فى العاصمة الإنجليزية لندن وتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الذى تأهل على حساب أستون فيلا بمجموع 5-4.

واحتسب الحكم ركلة جزاء على ديكلان رايس لاعب أرسنال بعد كرة مشتركة مع مبابى لكن الحكم ألغى قراره بعد الرجوع للفار فى الدقيقة 27، وقبلها بدقائق تصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لركلة جزاء سددها بوكايو ساكا نجم أرسنال الإنجليزي، فى الدقيقة 13 من عمر المباراة ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

مباراة ريال مدريد اليوم ضد ارسنال

ويتربع ريال مدريد على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخها برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم يأتى فى القائمة فريقى ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال

ونجح أرتيتا مدرب أرسنال فى مواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا بحثا عن حصد اللقب الموسم الحالي، إذ يرغب في تعويض جماهير فريقه بعدما باتت فرصة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي شبه مستحيلة أمام ليفربول متصدر المسابقة والذي بات على أبواب حسم اللقب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، ويحتل أرسنال المركز الثانى في الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول..

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر وألابا.

الوسط: فالفيردي، تشواميني وبيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، مبابي وفيينسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، كويور وسكيلي.

الوسط: بارتي، رايس وأوديجارد.

الهجوم: ساكا، مارتينلي وميرينو.