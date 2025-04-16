أسامة ربيع لـ"القاهرة الإخبارية": عقدنا شراكات سعودية وأردنية فى مجالى تطهير الموانئ وصناعة السفن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:30 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة خصصت استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات تنموية فى الفترة من 2025 حتى 2030، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن الهيئة لن تعتمد فقط على رسوم عبور السفن، بل تعمل على إقامة مشاريع صناعية وخدمية موازية.

وأضاف ربيع، فى لقاء خاص مع سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أبرز هذه المشروعات تطوير ترسانة البحر الأحمر لبناء وصيانة السفن واليخوت، مؤكدًا أنه تم بالفعل افتتاح مصنعين جديدين لزيادة الطاقة الإنتاجية، مضيفًا، أن الهيئة شرعت فى تصنيع وحدات بحرية محليًا كانت تستورد سابقًا، ما يوفر العملة الصعبة ويفتح أبوابًا للتصدير.

كما لفت إلى نجاح الهيئة فى إعادة تشغيل ميناء "سِرت" الليبى بعد توقف دام 14 عامًا، وهو ما يُعدّ إنجازا كبيرًا يعكس قدرة القناة على المساهمة فى إعادة تأهيل موانئ إقليمية وتفعيل شراكات دولية جديدة.

وفى إطار التعاون العربى، أشار إلى توقيع اتفاق صيانة مع "شركة الجسر العربي" الأردنية، يتيح للهيئة تقديم خدمات الصيانة والإصلاح الكامل لأسطولها البحرى، وهو ما يعكس ثقة متزايدة فى قدرات الهيئة الفنية واللوجستية.

واختتم ربيع تصريحه بالإشارة إلى تأسيس شركة استثمارية جديدة فى السعودية، تهدف إلى تقديم خدمات بحرية مثل تطهير الموانئ وبناء الوحدات البحرية، وهو ما يمثل امتدادًا لرؤية الهيئة الإقليمية فى تطوير سلاسل الإمداد البحري.