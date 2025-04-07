العالم اليوم - إيران: قدمنا عرضا "سخيا" لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:24 مساءً - أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، بأن طهران قدمت عرضا سخيا من أجل بدء محادثات غير مباشرة مع واشنطن، وتنتظر الرد من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إن "الرسالة الأميركية وصلت إلى إيران وتم الإعلان عن أخبارها رسميا، وكان العرض الذي قدمته إيران لبدء محادثات غير مباشرة عرضا سخياومسؤولا وحكيما من الناحية السياسية".

وأوضح بقائي أن المقترح الذي تم تقديمه أخذ بعين الاعتبار "التاريخ والاتجاهات المتعلقة بالقضية النووية على مدى العقد الماضي".

وأضاف أنه: "في ظل الظروف الراهنة، تفضل إيران التركيز على الاقتراح المقدم. وفيما يتعلق بالتطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ القرارات وفقا للظروف وفي الوقت المناسب".

ولفت إلى أن إيران أرسلت رسالة الرد إلى الولايات المتحدة، ونحن ننتظر قرار الولايات المتحدة في هذا الشأن".

كانت مصادر مطلعة قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حملة "لهجة حادة" وتضمنت عرضا للتفاوض على اتفاق نووي جديد، لكن ترامب حذر في الوقت نفسه من "عواقب وخيمة إذا رفضت إيران العرض واستمرت في برنامجها النووي".

وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه "لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة"، وحدد مهلة "شهرين للتوصل إلى اتفاق".

من جهة أخرى نفى بقائي "الادعاءات التي تقول إن "المقاومة" في المنطقة وكيلة لإيران".

وبين المتحدث باسم الخارجية: "نحن ننفي هذه الادعاءات. وفي الوقت نفسه فإن استمرار العدوان العسكري الأميركي على البنية التحتية لليمن والضرر والقتل المتكرر للمدنيين اليمنيين الأبرياء أمر مؤسف للغاية".

واعتبر أن ما يجري في اليمن يتناقض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهدفه التغطية على ما تقوم به إسرائيل "من جرائم في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة"، معتبرا أن "الحل لهذه القضية هو وقف الجرائم والقتل في غزة ومحاسبة "النظام الصهيوني" على خلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة".