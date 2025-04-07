نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماكرون في القاهرة لعقد قمة ثلاثية بشأن الوضع في غزة وتوقيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مساء اليوم الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات فضلاً عن مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

ويعقد الرئيس الفرنسي قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

قمة ثلاثية بين ماكرون والسيسي والملك عبد الله الثاني

بمناسبة زيارته مصر يومي الإثنين والثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه “استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني”.

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ويعقد ماكرون اجتماعاً مع نظيره المصري صباح الإثنين. وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

كما سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش على بعد 50 كيلومتراً من قطاع غزة الثلاثاء للقاء جهات إنسانية وأمنية و”لإظهار سعيه المستمر” لوقف إطلاق النار.

وبعد شهرين من التهدئة الهشة بين حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي في 18 مارس هجومه العسكري على قطاع غزة.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على تحرير الرهائن، الأحياء والأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

اجتماعات اقتصادية

وتحمل الزيارة طابعاً اقتصادياً أيضاً، حيث يرافق الرئيس ماكرون خلال زيارته لمصر وزراء الحكومة الفرنسية، بجانب عدد كبير من رؤساء كُبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، علاوة على مُمثلين من قطاعات الثقافة والتعليم العالي، بما يعكس من جهة الأهمية الكبيرة التي توليها باريس لهذه الزيارة.

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغ نحو 7.2 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال 2025.

كما تشهد الزيارة كذلك تنظيم منتدى اقتصادي بتشريف الرئيسين وبمُشاركة أكبر الفاعلين في المجالات الاقتصادية من البلدين، بهدف موصلة استكشاف الفرص الاقتصادية المتنوعة بشكل أكثر تفصيلاً، وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر.

ويناقش المشاركون في المنتدى التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها الطاقة والرعاية الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما من المقرر أن يعقد ممثلو القطاع الخاص الفرنسي لقاءات مع عدد من الوزراء للنظر في كيفية البناء على هذه الزيارة وزخم المنتدى الاقتصادي، ومواصلة الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، في وقت سابق أن برنامج الزيارة يشمل جولة لماكرون في المتحف المصري الكبير الذي تستعد مصر لافتتاحه هذا الصيف وكذلك جامعة القاهرة العريقة.

وقالت إن الرئيسين سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين البلدين تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

توقيع اتفاقيات

كما يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي توقيع 10 اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس السبت، إن هناك “إمكانية لعقد قمة ثلاثية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر”.

وذكرت وسائل إعلام أردنية رسمية، الأحد، أن الملك عبدالله الثاني سيشارك غداً الاثنين، في قمة ثلاثية مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في قطاع غزة.