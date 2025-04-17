نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد بحذر.. ثلاثي الوسط يتأهب لقيادة الفريق في معركة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الثلاثي مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور من التواجد في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة يوم السبت المقبل.

ويسعى المدير الفني مارسيل كولر إلى تأمين وسط الملعب بشكل كبير، من خلال الدفع بعناصر تمتاز بالقدرة على قطع الكرات والضغط، بهدف تضييق المساحات على أصحاب الأرض، والحد من قدرتهم على السيطرة والاستحواذ.

وكان الفريق الأحمر قد أجرى مرانه الأول عصر اليوم على ملعب "تاسك" بمدينة بريتوريا، في مستهل استعداداته للموقعة المرتقبة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة طويلة على متن طائرة خاصة، تخللتها محطة في نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تُكمل طريقها إلى بريتوريا التي ستحتضن اللقاء.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد التفوق على الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا، حيث فاز في القاهرة بهدف دون رد، وكرر النتيجة نفسها في لقاء العودة الذي أقيم في نواكشوط.