الأهلي يطمئن على جاهزية وسام أبو علي قبل موقعة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على جاهزية مهاجمه وسام أبو علي، قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان أبو علي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة قبل سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، إلا أن الجهاز الطبي للأهلي أكد جاهزية اللاعب الطبية، حيث أصبح من الممكن مشاركته في المباراة دون أي مشاكل.

وخاض الأهلي مرانه الأول في مدينة بريتوريا اليوم، استعدادًا لمباراة صن داونز على ملعب "تاسك"، ضمن التحضيرات للقاء المرتقب.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى جوهانسبرج بعد رحلة طويلة، تخللها توقف في نيروبي للتزود بالوقود، قبل التوجه إلى بريتوريا التي ستستضيف المباراة.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني في المباراتين ذهابًا وإيابًا، حيث حقق فوزًا بهدف نظيف في القاهرة، ثم تكرر الفوز في نواكشوط.