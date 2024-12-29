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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد صديق لاعب الزمالك والأهلي السابق نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: وجود زيزو فى الزمالك حماية لتاريخه، ورحيله سيؤثر على نجوميته التي وصل إليها.

وأضاف: كنت أتقاضى 150 ألف جنيه من الزمالك فى الموسم و600 ألف من الأهلي وأسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها.

وتابع: نجوميتى زادت فى النادي الأهلي، وأنا حزين لعدم ذكر اسمى فى مباراة الأحمر والصفاقسي رغم تأثيري فى المباراة ومشاركتي أساسيا.

وأتم: لا يفرق معي التدريب فى الأهلي والزمالك بعد عملي كمدير فني.