نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية بورسعيد تخطف المراكز الأولى في بطولة بورسعيد للإنقاذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت فرق الإنقاذ بأندية بورسعيد في الظهور بشكل جيد خلال المشاركة في بطولة بورسعيد للإنقاذ والتي نظمتها منطقة الغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص.

أندية بورسعيد تخطف المراكز الأولى في بطولة بورسعيد للإنقاذ



هذا وقد نجح نادي التوكيلات الملاحية في حسم كأس المركز الأول، بينما فاز بكأس المركز الثاني فريق بورفؤاد، وحقق نادي المنصورة كأس المركز الثالث.



وقد أقيمت البطولة على مرحلتين الأولى شهدت منافسات الشاطئ، والثانية منافسات حمام السباحة.

لاقت البطولة إقبال كبير من أولياء الأمور وقد تنافس فيها 170 لاعب ولاعبة مثلوا 15 نادي ومركز شباب من المحافظات التابعة لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ.



وقد شهدت البطولة أيضا حضور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور مجدي أبو عرام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.



هذا وقد أقيمت البطولة ضمن إحتفالات العيد القومي لبورسعيد، إلى جانب تطبيق مبادرة مصر بلا غرقى التي يرعاها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.