الكولاجين.. السر وراء جمال البشرة وصحة المفاصل والعضلات

يلعب الكولاجين دورًا محوريًا في صحة الجسم، حيث يعد المكون الأساسي للجلد والعظام والعضلات والمفاصل. ومع تقدم العمر، تقل قدرة الجسم على إنتاجه، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، آلام المفاصل، وانخفاض كثافة العظام.

ومع تزايد الاهتمام بالمكملات الغذائية، ظهرت مكملات الكولاجين كخيار لتعويض هذا النقص وتعزيز الصحة العامة.

وفي التقرير التالي، نستعرض عدة فوائد للكولاجين وفقًا لموقع "health line".

ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو بروتين أساسي يُنتجه الجسم بشكل طبيعي، ويدخل في تكوين الجلد، المفاصل، العظام، العضلات، والأوعية الدموية، ومع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في فقدان الكولاجين تدريجيًا، مما يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية مثل التجاعيد وآلام المفاصل؛ ولتعويض هذا النقص، يلجأ البعض إلى مكملات الكولاجين المتوفرة في أشكال متعددة مثل المساحيق والكبسولات.

فوائد الكولاجين

1. تعزيز صحة البشرة

أكدت الدراسات العلمية أن الكولاجين يلعب دورًا هامًا في تحسين مرونة البشرة وترطيبها، مما يقلل من ظهور التجاعيد والجفاف المرتبطين بالتقدم في العمر، وأوضح الباحثون أن تناول 1-12 جرامًا من الكولاجين يوميًا على مدار 4-12 أسبوعًا ساهم في تحسين ملمس البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

2. تخفيف آلام المفاصل

مكملات الكولاجين قد تقلل من آلام المفاصل المرتبطة بهشاشة العظام، وقد يتراكم الكولاجين في الغضاريف، مما يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين الطبيعي، وبالتالي يقلل من الالتهابات ويخفف الألم.

3. دعم صحة العظام

بحسب دراسة أجريت على نساء بعد انقطاع الطمث، فإن تناول مكملات الكولاجين مع الكالسيوم وفيتامين د لمدة 12 شهرًا ساعد في تقليل فقدان كثافة العظام وزيادة قوة العظام بنسبة تصل إلى 7%.

4. تحسين صحة القلب

أكدت دراسة استمرت 6 أشهر أن تناول 16 جرامًا من الكولاجين يوميًا ساعد في تقليل تصلب الشرايين وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) بنسبة 6%؛ مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. تعزيز كتلة العضلات

أظهرت دراسة شملت رجالًا مسنين أن تناول 15 جرامًا من الكولاجين يوميًا، بالتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية، ساعد في زيادة الكتلة العضلية بشكل ملحوظ مقارنةً بمن لم يتناولوا المكملات.

6. تقوية الشعر والأظافر

يُعتقد أن الكولاجين يساعد في تقليل تقصف الشعر وزيادة قوته، بالإضافة إلى تعزيز صحة الأظافر، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية لدعم هذه الفوائد.

7. دعم صحة الأمعاء والدماغ

يشير بعض المتخصصين إلى أن مكملات الكولاجين قد تعزز صحة الأمعاء وتقلل من مشاكل مثل متلازمة الأمعاء المتسربة، فضلا عن تحسينه للمزاج وتقليله من أعراض القلق، رغم عدم وجود أدلة علمية مؤكدة حتى الآن.