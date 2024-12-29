اليوم .. أربع مباريات فـي الجولة الثالثة بدوري الثانية لكرة اليد

تقام اليوم الاثنين أربع مباريات في الجولة الثالثة بالدور الأول لدوري عام سلطنة عُمان للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏‏2025م حيث يلتقي في المجموعة الأولى صحم مع الاتحاد في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب مجمع السعادة الرياضي، تليها على نفس الصالة مباراة النصر مع مرباط في الساعة السادسة مساء، وتقام أيضا مباراتان في المجموعة الثانية حيث يلعب بدية مع مصيرة في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صور الرياضي، ويلتقي المصنعة مع السويق في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق الرياضي. وكانت مباريات الجولة الثانية بالدور الأول أسفرت عن فوز صحم مع مرباط بنتيجة 45/‏‏17 في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس الأول على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي وعلى نفس الصالة تفوق النصر على الاتحاد بنتيجة 31/‏‏14 وفي المجموعة الثانية فاز السويق على مصيرة بنتيجة 26/‏‏19 في المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور، وتفوق بدية على صحار بنتيجة 23/‏‏21 في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بالرستاق.

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