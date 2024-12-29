انت الأن تتابع خبر 10 فوائد مدهشة لبذور سحرية هتشيل التجاعيد وتشد بشرتك من أول استخدام.. جربيها وهتبهري الكل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تحسين صحة البشرة والتخلص من التجاعيد، عبر هذه الوصفة المنزلية، يمكنك الاستفادة من فوائد بذور الكتان بطرق بسيطة وسريعة لتحصلي على بشرة أكثر شبابًا ونضارة.

مكونات وصفة بذور الكتان لشد البشرة

لتحضير هذه الوصفة الرائعة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين).

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ورقتان من أوراق الغاز.

فوائد بذور الكتان للبشرة

بذور الكتان مليئة بالمغذيات التي تعزز صحة البشرة، فهي تعمل على:

تقليل التجاعيد وشد البشرة.

ترطيب الجلد بعمق.

محاربة علامات التقدم في العمر.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

اتبعي الخطوات التالية لتحضير الوصفة:

في وعاء مصنوع من الاستانلس، سخني كوب الماء على نار هادئة وأضيفي ملعقة من بذور الكتان مع ورقتين من أوراق الغاز.

اتركي الخليط يغلي حتى يصبح القوام كثيفًا.

ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

أضيفي زيت جوز الهند أو الزيت المفضل لديكِ مع كبسولة فيتامين E، وامزجي جيدًا.

اسكبي الخليط في عبوة نظيفة واحفظيه في الثلاجة.

طريقة الاستخدام