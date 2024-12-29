البحث جار عن مدرب للعنابي

تتداول أخبار في الوسط الرياضي القطري بأن اتحاد القدم بدأ البحث فعليًّا عن خليفة المدرب الحالي جارسيا لقيادة العنابي في الاستحقاقات القادمة، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال وخروج الفريق المرشح للبطولة من الدور الأول، وبالتالي استمرار النتائج السلبية التي صاحبت بطل آسيا في تصفيات كأس العالم والخسائر الكبيرة التي تلقاها خصوصًا أمام الإمارات في لقائي الذهاب والإياب وبنتائج كارثية على حد قول جماهير العنابي.

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