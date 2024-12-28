انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدقي اللي هتشوفية!!... حطي زيت الزيتون والقرنفل على تلك المنطقة يوميًا قبل النوم ومش هتتوقعي النتيجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كل من زيت الزيتون والقرنفل من الخلطات السحرية التي في حالة الاعتماد عليها سوف تلاحظي نتيجة مميزة جدًا، حيث ان زيت الزيتون قد اثبت فعاليته في زيادة كثافة الشعر والزيادة من طولة ايضًا، حيث انه يعمل على طول الشعر والزيادة من لمعانه وعلاج المشاكل الخاصة بعدم الطول والتساقط ايضًا، اما عن القرنفل فإنه يعمل على علاج مشكلة القشرة التي توجد في فروة الرأس وبشكل خاص خلال فصل الشتاء، ليس هذا فقط بل انه يعمل على علاج التهابات فروة الرأس عن طريق المواد المضادة للإلتهابات التي توجد به

مكونات عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من بودرة القرنفل المطحون.

ملعقة من زيت القرنفل.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر