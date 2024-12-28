منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي القلعة الحمراء راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت وذلك ضمن إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف لاعبي النادي الأهلي التدريبات الجماعية بعد غدٍ الأحد علي ملعب النادي بمدينة نصر، علي أن يدخل الفريق عقب خوض المران في معسكر مغلق لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة السابعة من البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، بدأ تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أول أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وسيتم نقلها عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

