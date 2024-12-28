نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبحث عن شبيه ميليتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث نادي ريال مدريد، عن مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق مع بداية يناير 2025 من أجل تدعيم خط دفاعه.

ريال مدريد يرغب في ضم مدافع بمواصفات ميليتاو

قال الصحفي خورخي بيكون التابع لشبكة “ريليفو” الإسبانية إن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع مدافع بنفس مواصفات البرازيلي إيدير ميليتاو.

وأشار بيكون إلى إن ريال مدريد يبحث عن مدافع شاب وسريع وقوي، قادر على الفوز في المبارزات بسهولة سواء الهوائية أو الأرضية.

ويعاني فريق ريال مدريد، من كثرة الإصابات وخاصة على مستوى خط دفاعه مع عدم وجود بدائل.