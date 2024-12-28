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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد شطا دالاس، الحكم الدولي السابق، أنه يجب على اتحاد الكرة أن يضع خطة تطوير كاملة للجنة التحكيم خلال المرحلة المقبلة.

دالاس: يجب تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" على الحكام..والزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش

وقال دالاس في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على لجنة الحكام أن تقر بمبدأ الثواب والعقاب للحكام وذلك من أجل حمايتهم حال ارتكابهم أخطاء، ويجب وضع خطة لتطوير التحكيم بعد الأزمات التي حدثت في بطولة الدوري هذا الموسم حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام طلائع الجيش في لعبة محمد حمدي وتدخل حارس المرمى كان متهور للغاية والحكم لم يحمى لاعب الزمالك".

