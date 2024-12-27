انت الأن تتابع خبر أفضل 7 هواتف 2025 المنتظرة .. تقنيات مبتكرة وأداء استثنائي في جيبك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق الهواتف الذكية في عام 2025 إطلاق مجموعة من الهواتف الجديدة التي تتميز بأحدث التقنيات والابتكارات، ستشهد الأسواق دخول معالجات متطورة مثل “سنابدراجون 8 إيليت” التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من أداء الأجهزة بشكل ملحوظ، تتضمن الهواتف المرتقبة العديد من الخيارات المميزة، بدءًا من هواتف اقتصادية مثل “جوجل بيكسل 9 أيه” وصولاً إلى هواتف رائدة مثل “سامسونج جلاكسي إس 25” و”شاومي 15″، كما ستتميز هذه الأجهزة بالكاميرات المتطورة، والشاشات الكبيرة، والبطاريات ذات السعة العالية لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة. مع هذه المزايا، يعد عام 2025 عامًا حافلًا بالتطورات في عالم الهواتف الذكية.

هواتف 2025 المنتظرة من سامسونج

في عام 2025، يتوقع عشاق الهواتف الذكية مجموعة من الأجهزة الجديدة والمتطورة، سيتم إطلاق 4 هواتف من سامسونج في يناير 2025، وهي، “جلاكسي إس 25″، “جلاكسي إس 25 بلس”، “جلاكسي إس 25 ألترا”، و”جلاكسي إس 25 سليم”، أهم مواصفاتهم المتوقعة كما سنبين:

سامسونج جلاكسي إس 25 بجميع أنواعه المواصفات المتوقعة كالتالي::

الوصف المواصفات

المعالج سنابدراجون 8 إيليت

الكاميرا كاميرا خلفية بدقة تصل إلى 200 ميجابيكسل.

البطارية بطارية 5000 ميللي أمبير.

ذاكرة رام ذاكرة رام تبدأ من 16 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت.

هواتف 2025 المنتظرة من الإصدارات الأخرى

كما سيتم إصدار هواتف بتقنيات حديثة من هواتف آيفون، وشاومي ،

وهواوي تمتاز بالمواصفات التالية:

وان بلس 13:

الوصف المواصفات

الشاشة شاشة لمسية 6.8 بوصة.

البطارية بطارية 6000 ميللي أمبير.

المعالج معالج “سنابدراجون 8 إيليت”.

جوجل بيكسل 9 أيه:

الوصف المواصفات

المعالج معالج “تينسور جي 4”.

الشاشة شاشة 6.3 بوصة.

فئة هواتف فئة هواتف اقتصادية.

آيفون إس إي 4 (أو “آيفون 16 إي”):

الوصف المواصفات

الشاشة شاشة 6.1 بوصة.

المعالج معالج “أيه 18 بايونيك”.

شاومي 15:

الوصف المواصفات

المعالج معالج “سنابدراجون 8 إيليت”.

ذاكرة رام ذاكرة رام من 12 إلى 16 جيجابايت.

ذاكرة تخزين ذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

هونور ماجيك 7: وهو موجه لعشاق الألعاب.

الوصف المواصفات

ذاكرة رام ذاكرة رام تبدأ من 16 جيجابايت.

سعة تخزين سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

البطارية بطارية 5850 ميللي أمبير.

أوبو رينو 13:

الوصف المواصفات

الشاشة شاشة “كواد كيرفيد أوليد” 6.83 بوصة.

البطارية بطارية 5800 ميللي أمبير.