نشكركم على متابعتكم خبر خليجي 26: السعودية تلاقي العراق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي (خليجي 26)، فيلتقي منتخبا البحرين مع اليمن الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب السعودية مع العراق بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
العراق × اليمن 1-0
البحرين × السعودية 3-2
السعودية × اليمن 3-2
البحرين × العراق 2-0
ترتيب المجموعة الثانية
1- البحرين: 6 نقاط (5-2)
2- السعودية: 3 نقاط (5-5)
3- العراق: 3 نقاط (1-2)
4- اليمن: دون نقاط (2-4)