خليجي 26: السعودية تلاقي العراق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي (خليجي 26)، فيلتقي منتخبا البحرين مع اليمن الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب السعودية مع العراق بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

العراق × اليمن 1-0

البحرين × السعودية 3-2

السعودية × اليمن 3-2

البحرين × العراق 2-0

ترتيب المجموعة الثانية

1- البحرين: 6 نقاط (5-2)

2- السعودية: 3 نقاط (5-5)

3- العراق: 3 نقاط (1-2)

4- اليمن: دون نقاط (2-4)