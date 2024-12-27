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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، إنه سيحلل الأخطاء التي أدت لهزيمة فريقه 0-2 أمام البحرين، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بالكويت، استعدادًا لمواجهة السعودية.

مدرب العراق: مواجهة البحرين أبرزت نقاط ضعفنا

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "مباراة السعودية لن تكون سهلة على الإطلاق، سنحاول تحليل أخطاءنا وإيجاد أكبر عدد من اللاعبين اللائقين بدنيًا للعب المباراة، وسنفعل كل ما يجب علينا فعله، لكن بكل حال، لن تكون المباراة سهلة".

وأكد أن مواجهة البحرين "لم تكن مباراة سهلة، ولا بد أن نهنئ البحرين على الفوز والتأهل".

وأضاف: "ظهر علينا الإرهاق وغياب بعض اللاعبين أثر علينا".

حجزت البحرين المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" المقامة في الكويت، بعدما تغلبت 2-0 على العراق، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وأكد أنه فضل اليوم الدفع بلاعبين يتمتعون بالحيوية وليسوا مرهقين، نظرًا لأنه لاحظ إرهاق بعض عناصر الفريق.

وأضاف أن العراق لم يكتفِ بالتأمين الدفاعي في الشوط الثاني، وإنما كان الأكثر هجومن، موضحًا: "لكنني بالتأكيد لست سعيدًا بالأداء ولا أشعر بالرضا عنه".

وقال كاساس: "هناك شيء إيجابي اليوم وهو وجود عدد من اللاعبين صغار السن، وهذا سيساعدهم في المستقبل لأنهم يكتسبون الخبرة من هذه البطولة.

"البحرين تفوقت علينا في الالتحامات اليوم، وهذا ساعدهم في الفوز، لكن لاعبينا الصغار اكتسبوا خبرة، وهذا أمر إيجابي".

قال مدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، إنه سيحلل الأخطاء التي أدت لهزيمة فريقه 0-2 أمام البحرين، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بالكويت، استعدادًا لمواجهة السعودية.

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "مباراة السعودية لن تكون سهلة على الإطلاق، سنحاول تحليل أخطاءنا وإيجاد أكبر عدد من اللاعبين اللائقين بدنيًا للعب المباراة، وسنفعل كل ما يجب علينا فعله، لكن بكل حال، لن تكون المباراة سهلة".