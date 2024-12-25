انت الأن تتابع خبر كريم النشا والبنجر ضعيه كل يوم قبل النوم على بشرتك وستدهشك النتيجة خدود موردة وبشرة تحفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم النشا والبنجر، تعد البشرة عند كافة النساء، من أهم المناطق التي يجب أن يتم الاهتمام بها، وذلك بسبب أن بشرة المرأة، هي عنوان جمالها، ومن أجل ذلك نجد أن جميع النساء، يهتمون بشكل كبير جدًا، بمعرفة أفضل الطرق التي يمكنهم أن يستخدموها في قيامهم بالعناية ببشرتهم، فهم دائمي البحث عن الطرق الصحية، والطبيعة، التي تساعدهم على تجنب العديد من مشاكل البشرة، من أجل أن تظل بشترهم ذات جمال، وتبدو بيضاء كالثلج.

كريم النشا والبنجر

عندما نقوم بالبحث عن أفضل المكونات الطبيعية التي يمكننا أن نستخدمها في عملية تفتيح بشرتنا، فنجد أن النشا واحدة من هذه المكونات، بل الأفضل على الإطلاق.

وذلك بسبب أنه عندما قمنا بتجربة النشا على البشرة، وجدناها عملت على تفتيح البشرة، بشكل غير مسبوق، حيث أن البشرة معها وصلت لأعلى درجات البياض.

أيضًا تلعب النشا دور كبير جدًا وهام، في مساعدة أصحاب البشرة الحساسة، في التصدي للحكة التي قد تصيبهم، حيث تقوم النشا، بتهدئة البشرة إلى حد بعيد، بل تقوم بتلطيف الجلد تمامًا.

أيضًا عندما تصاب بعض النساء بحساسية، بسبب التعرض للشمس، فإن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكم في النشا، فعند استخدامنا للنشا، فإننا سوف نحصل على درجة ترطيب عالية.

يساعد البنجر أيضًا، في إعطاء الوجه اللون الوردي الذي تتمناه كفة النساء، حيث يعطيهم رونق جذاب، ويجعلهم ذات جمال خلال، كما أنه يساعد في التخلص من بعض الدهون التي تكون زائدة بالجلد.

طريقة عمل كريم النشا والبنجر

المكونات

عدد ثمرتين من البنجر.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية علينا أن نقوم ببشر البنجر، ثم نقوم بوضعه في قطعة قماش نظيفة، ومن ثم نقوم بعصره جيدًا في إناء فارغ.

نقوم بوضع النشا، وماء الورد على عصير البنجر، وقلبهم، ثم نضعهم على النار، مع استمرار التقليب، وترفعهم من على النار، بعد أن يتكون لدينا نسيج كريمي.

بعدها نقوم بإضافة زيت اللوز، ونقلب الخليط جيدًا، ثم نضعه في علبة جيدة الغلق، ونضعها بالثلاجة، وعلينا أن نستخدم هذا الكريم بشكل يومي، مع تركه عل الوجه 15 دقيقة كحد أقصى.

وبعد استخدامه، نقوم بشطف الوجه بواسطة الماء الفاتر، ثم يشطف بالماء البارد، وذلك من أجل أن نقوم بغلق مسام الوجه.

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