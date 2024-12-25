وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العذراء هو عام جيد، قد يكون هذا العام تكملة للحظ الجيد خلال عام 2024، وقد يكون أفضل منه.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج العذراء 2025

توضح كارمن شماس أن السلبيات التي قد يواجهها مواليد برج العذراء خلال عام 2025 هي قليلة للغاية، وقد يحمل هذا العام الفرح والسعادة لمواليد برج العذراء.

وفقًا لشماس، قد يتطلب هذا العام من مواليد برج العذراء أن يكونوا واعيين أكثر، صحيح أنهم قد يواجهون بعض المعاكسات من كوكب زحل وكوكب نبتون، لكن زحل سيترك هذه المواجهة لفترة معينة، ولن يؤثر سلبًا على الجميع، بل على البعض فقط.

يمكن اعتبار عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العذراء عام النجاح بشكل كامل، وعام الدعم بشكل تام، وستكون هذه التأثيرات مرافقة لبرج العذراء من بداية العام وحتى نهايته. وسينتقل مواليد برج العذراء خلال هذا العام من نجاح لنجاح، ومن تقدم إلى تقدم، كأنهم يصعدون درجاً، وسيصلون من خلاله إلى مستويات أعلى. هذا العام جيد وداعم بالنسبة لمواليد برج العذراء، وسيحققون خلاله ما يتمنونه من نجاح وتقدم وسعادة، وقد يتزوج البعض خلال هذا العام، بسبب تأثيرات كوكب الزهرة، والذي يعتبر كوكب حظ، لكنه كوكب سريع لا يستمر وقتًا طويلًا مثل كوكب المشتري. أيضًا، سيتمكن الأشخاص المحيطين بمواليد برج العذراء من رؤية نجاحهم وملاحظة مدى مصداقيتهم.