العالم اليوم - البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو بالصين لعامي 2024 و2025

انتم الان تتابعون خبر البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو بالصين لعامي 2024 و2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قال البنك الدولي، الخميس، إنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2024 و2025 للأخذ في الاعتبار بتأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة.

ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.