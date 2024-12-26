مسلسل "كوبرا" يتصدر قائمة الأكثر رواجًا في 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تنافس مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد امام في السباق الرمضاني الماضي 2024 ضمن عدد كبير من الأعمال الدرامية، وفي الفترة الاخيرة زادت محركات البحث علي العمل ليصبح الأكثر رواجًا في هذا العام.

مسلسل كوبرا

وحقق " كوبرا" نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، لذا تصدر قائمة الأكثر رواجًا خلال عام 2024، والسبب في ذلك هو جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث شهدت الحلقات تطورًا سريعًا ومليئًا بالأحداث المشوقة والمثيرة.

و مسلسل "كوبرا" تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الحالي وهو من المسلسلات التي تم عرضها في النصف الثاني من مسلسلات شهر رمضان الكريم، وتصدرت حلقات المسلسل التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحقق نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في شهر رمضان، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الشعبية.

قصة مسلسل كوبرا

تدور إحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

محمد إمام المركز الأول في منصة "شاهد"

تصدر الفنان محمد إمام المركز الأول في منصة "شاهد" في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك نتيجة لما حققه مسلسل “كوبرا” من نجاحات خلال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل كوبرا

والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.