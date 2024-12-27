ذكرى ميلاد سعاد نصر.. تفوقت في الفن رغم حصولها على 51% في الثانوية وأخفت دراستها للتمثيل (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة سعاد نصر، التي استطاعت أن تحجز مكانة خاصة في قلوب محبيها، كما إنها ولدت في 26 نوفمبر 1953، وبدأت مسيرتها الفنية في السبعينات،رغم بداياتها المتواضعة، حيث حصلت على 51% فقط في الثانوية العامة، ورغم ذلك، تحدت الظروف والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، لكنها أخفت دراستها للتمثيل عن أسرتها لفترة، قبل أن تصبح واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وأصبحت كوميديانة من العيار الثقيل.



وسيقدم لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز التفاصيل عن حياة المتألقة والكوميديان سعاد نصر.

بداية حياتها الفنية

سعاد نصر حصلت على شهادة الثانوية العامة بمعدل منخفض (51%)، ما دفعها في البداية للابتعاد عن مجال الفن، إلا أنها كانت مولعة بالتمثيل منذ طفولتها، أخفت عن أسرتها دراستها في معهد الفنون المسرحية، حيث كانت تتلقى تعليمها في خفاء خوفًا من رفضهم لهذا المجال، لكن حبها للفن كان أقوى من أي شيء، وقررت متابعة حلمها.

وفي لقاء نادر تميز بخفة دمها وسرعة بديهيتها، كشفت سعاد نصر عن دخولها مجال التمثيل بطريقة غير متوقعة، حيث قالت إنها حصلت على 51.5% في الثانوية العامة، وبسبب طبيعة أسرتها الصارمة والمعقدة، كان عليها إتمام دراستها في التعليم العالي لمدة أربع سنوات، لم تجد أمامها سوى معهد الفنون المسرحية، وفي البداية كانت ترغب في دراسة النقد الفني والعمل في الصحافة الفنية، ولكن بمجرد دخولها المعهد، تم اختيارها للمشاركة في التمثيل، فقررت دراسة التمثيل سرًا دون أن تخبر أسرتها، بدأت بتقديم أدوار تراجيدية، إلى أن اكتشفها كرم مطاوع وسمير العصفوري، واختاراها لتقديم أدوار كوميدية على خشبة المسرح.

سعاد نصر

الشهرة والنجاح

بدأت سعاد نصر مشوارها الفني من خلال المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، لكنها اشتهرت بشكل خاص من خلال مسلسل “مسرح مصر” الذي قدّم شخصيات كوميدية لاقت إعجاب الجمهور، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية الكوميدية البارزة التي جعلتها من أبرز نجمات تلك الحقبة.

اشتهرت بقدرتها الفائقة على تقديم الأدوار الكوميدية بحرفية عالية، ما جعلها واحدة من أكثر الفنانات الموهوبات في مصر. من أبرز أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسلات مثل “الوتد” و”العيال كبرت” و”أحلام الفتى الطائر”، كما كانت لها إسهامات كبيرة في المسرح، حيث قدمت العديد من العروض التي أثرت في جمهورها.



الحياة الشخصية والأزمات

على الرغم من نجاحاتها الفنية، مرت سعاد نصر ببعض الأزمات الشخصية والصحية التي أثرت على حياتها، فقد تعرضت لوعكة صحية شديدة في أواخر حياتها، وذلك بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى دخولها المستشفى لفترة طويلة، ورغم معاناتها، ظلت تحظى بمحبة الجمهور الذي لم ينسَ إسهاماتها الكبيرة في مجال الفن.

سعاد نصر

وفاتها

توفيت سعاد نصر في 5 يناير 2001، بعد صراع طويل مع المرض، ليخسر الفن العربي واحدة من أبرز نجماته، تركت سعاد نصر إرثًا فنيًا كبيرًا لا يُنسى من خلال أعمالها التي ما زالت تحظى بمتابعة الجمهور حتى اليوم.



ختامًا

سعاد نصر كانت نجمة حقيقية في عالم الكوميديا والفن المصري، وقدمت أعمالًا ستظل خالدة في ذاكرة محبيها، رغم الصعوبات التي واجهتها، استطاعت أن تترك بصمة كبيرة في مجال الفن وأن تكون واحدة من الأسماء التي لا تُنسى في تاريخ الدراما المصرية.