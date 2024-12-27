أسهل طريقة لتحضير طاجن المكرونة بالجمبري في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن وصفة جديدة ومميزة لإعداد وجبة عشاء لذيذة؟ لا تبحث أكثر من طاجن المكرونة بالجمبري! هذا الطبق اللذيذ والسهل التحضير يجمع بين نكهة المأكولات البحرية وقوام المكرونة الكريمية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلة والأصدقاء.

المكونات:

نصف كيلو جمبري مقشر ومغسول

نصف كيس مكرونة (يفضل الإسباجتي)

بصلة مفرومة

فص ثوم مفروم

علبة طماطم مبشورة

معجون طماطم

ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون

زيت زيتون

جبن موزاريلا مبشور

جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير:

تحضير الجمبري: سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الجمبري وقلبيه حتى يصبح لونه ورديًا.

تحضير الصلصة: في نفس المقلاة، أضيفي البصل والثوم المفروم وقلبيهما حتى يذبل البصل. ثم أضيفي معجون الطماطم وعلبة الطماطم المبشورة و التوابل، وقلبي جيدًا. اتركي الصلصة تغلي لمدة 5 دقائق.

سلق المكرونة: اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها جيدًا.

تجميع الطاجن: في طبق طاجن، رصي طبقات من المكرونة والصلصة والجمبري، وكرري هذه الطبقات حتى تنتهي من الكمية.

الخبز: رشي الجبن الموزاريلا والشيدر على الوجه، ثم أدخلي الطاجن إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه.

نصائح إضافية:

اختيار المكرونة: يمكنك استخدام أي نوع من المكرونة تفضله، مثل الفوسيليا أو البيني.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك، مثل الزعفران أو الكزبرة.

الخضروات: يمكنك إضافة بعض الخضروات المسلوقة مثل البروكلي أو الجزر إلى الطاجن لإضفاء المزيد من القيمة الغذائية.

التقديم: قدمي الطاجن ساخنًا مع السلطة الخضراء.

لماذا هذا الطبق مميز؟

سهل التحضير: يمكن تحضير هذا الطاجن بسهولة في المنزل ولا يتطلب الكثير من المكونات.

مذاق لذيذ: يجمع الطبق بين نكهة البحر اللذيذة وقوام المكرونة الكريمية.

وجبة متكاملة: يحتوي الطاجن على البروتين والكربوهيدرات والدهون، مما يجعله وجبة متكاملة غذائيًا.