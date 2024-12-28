فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - ردّ فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة أفضل لاعب في جوائز جلوب سوكر على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قال فيها إن فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية، وقال فينيسيوس: مثلي الأعلى هو كريستيانو، إنه لشرف لي أن أسمع هذه الكلمات، إذا قالها كريستيانو فأنا أصدقها.

وأضاف: شكراً جزيلاً لزملائي في الفريق وعائلتي وفلامنجو والمنتخب البرازيلي وريال مدريد… أتمنى لكم عاماً جديداً سعيداً.