شخصية تاريخية.. تعرف على دور يتمنى محمد ممدوح تقديمه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل في حياته الشخصية وكواليس أعماله الفنية الماضية، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج ضيفي، الذى يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، والمُذاع على قناة الشرق نيوز.

دور يتمنى محمد ممدوح تقديمه

وتحدث ممدوح عن الدور الذى يتمنى تقديمه خلال أعماله القادمة، وقال: أتمنى تقديم شخصية تاريخية من زمن عهد محمد على، مؤكدًا أن تقديم الأعمال التاريخية تكون من أعظم الأعمال التى يقدمها الممثل لتاريخه الكبير الذى يفتخر به دائمًا.

محمد ممدوح يتحدث عن النجوم الذي يحبهم

واضاف محمد ممدوح: ماجد الكدوانى من أحب النجوم لى، وانتظر أعماله دائمًا من وقت إلى آخر، فهو ممثل بارع، وأعماله شيقة وممتعة جدًا، مُضيفًا أنه يفضل العمل مع المخرج شريف عرفة وداود عبدالسيد.

احدث اعمال محمد ممدوح

ومن ناحية اخري، يظهر محمد ممدوح كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل جانى فى المنام بطولة نيللى كريم، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فى البطولة بجانب نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

وينتظر محمد ممدوح فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يضم محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي، أيضًا يشارك في فيلم هيبتا 2 لـ منة شلبي وكريم فهمي، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويحمل عنوان المناظرة الأخيرة، ويأتي بعد نجاح الجزء الأول منه الذي عُرض في 2016.

آخر أعمال محمد ممدوح

وكان آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم "إكس مراتي"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة هشام ماجد، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، إلى جانب مصطفى غريب، خالد كمال، وعلي صبحي. الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني