"كريم محمود عبد العزيز يثير الجدل بفيلمه الجديد 'الهنا اللي أنا فيه': كوميديا سوداء عن الخيانة والزواج العصري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز الجميع بفيلمه الجديد "الهنا اللي أنا فيه"، الذي أثار عاصفة من الجدل والنقاش منذ اللحظة الأولى لعرضه في السينمات الفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا السوداء والتساؤلات العميقة حول العلاقات الزوجية، لم يكتفِ بتحقيق إيرادات ضخمة بل أشعل منصات التواصل الاجتماعي بآراء متباينة حول جرأته وتناوله لقضايا حساسة بأسلوب ساخر ومثير.



"الهنا اللي أنا فيه" يروي حكاية الدكتور أحمد، الخبير المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بنصائحه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية لكن المفارقة الساخرة تكمن في أن هذا الناصح المثالي يواجه زواجًا متصدعًا في حياته الخاصة. تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما تعرض عليه زوجته فكرة مثيرة وغير مألوفة: الزواج من صديقتها! الفكرة بحد ذاتها تفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الغريبة والتساؤلات العميقة حول مفهوم الحب والوفاء في العصر الحديث.

كريم محمود عبد العزيز يثبت نفسه مجددًا

الفيلم يمثل تحديًا جديدًا في مسيرة كريم محمود عبد العزيز، الذي يقدم شخصية معقدة تجمع بين الضعف الإنساني والروح الساخرة. وقد أشاد النقاد بأدائه الذي وصفوه بأنه "نقلة نوعية تثبت نضجه الفني وقدرته على اختيار أعمال جريئة ومؤثرة".

فريق عمل استثنائي

لم يكن نجاح الفيلم وليد الصدفة، حيث جمع العمل نخبة من النجوم، من بينهم دينا الشربيني التي جسدت دور الزوجة المتناقضة بين الحب والغضب، وياسمين رئيس التي أضافت حضورًا طاغيًا لشخصية الصديقة الغامضة. كما شارك في البطولة حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي.

الفيلم من تأليف الكاتب الشهير أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، الذي أبدع في تقديم رؤية بصرية تعكس التوترات النفسية والاجتماعية لشخصيات العمل.

الجدل: جرأة أم مبالغة؟

منذ عرضه، انقسم الجمهور حول الفيلم هناك من اعتبره جريئًا وواقعيًا، بينما رأى آخرون أنه يتجاوز الخطوط التقليدية بتناوله موضوعات حساسة مثل الخيانة والزواج العصري بطريقة كوميدية. البعض أشاد بالرسائل العميقة التي يحملها، والبعض الآخر انتقد جرأته، معتبرين أن الكوميديا السوداء لا تناسب الجميع.

إيرادات قياسية وردود أفعال عالمية

على الرغم من الجدل، حقق الفيلم إيرادات ضخمة في أسبوعه الأول، متصدرًا شباك التذاكر ومتفوقًا على العديد من الأفلام المنافسة.

كما أثار اهتمام منصات إعلامية عربية ودولية، التي وصفت العمل بأنه "جرأة فنية تفتح آفاقًا جديدة للسينما المصرية".

مسيرة مليئة بالنجاحات

يأتي هذا العمل ليعزز مكانة كريم محمود عبد العزيز كنجم متجدد يقدم للجمهور أعمالًا غير تقليدية.

جدير بالذكر أن آخر مشاركاته كانت في مهرجان العلمين بدورته الثانية من خلال مسرحية "عملوها إزاي"، التي شهدت نجاحًا كبيرًا وجمعت نخبة من النجوم، من بينهم أشرف عبد الباقي وعائشة بن أحمد.